توجه وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ إلى وزير ​العدل​ ​البرت سرحان​ خلال مأدبة غداء أقامها على شرفه، قائلا "انتم في وسط القلب في وسط ​البقاع​، ف​بيروت​ تبعد 45 كلم كذلك دمشق، لقد اخترت منزل العائلة لاقامة جميع المناسبات لانه منزل العائلة، ولانه هذا المنزل هو المرجعية البقاعية بأهله الحاضرين والذين كانوا سابقا والموجودين، انني اغتنم هذه الفرصة لاوجه لك التحية لجهودك البناءة لاصلاح ​القضاء​ لان المقدمة الحقيقية ل​مكافحة الفساد​ بتوجه من الرئيس العماد ​ميشال عون​ هي باصلاح القضاء، وكما اثني على عملك الدؤوب لفصلك القضاء عن ال​سياسة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مراد لسرحان: اثني على عملك الدؤوب لفصلك القضاء عن السياسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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