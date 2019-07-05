شدياق استقبلت وفدا من الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية

استقبلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق في مكتبها في الوزارة، وفدا من "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية" يضم بدري المعوشي، مصباح مجذوب وجوليان كورسون.
وهنأ الوفد شدياق على حفل اطلاق تدشين مركز البيانات الرئيسي في وزارة العدل والاعلان عن انتهاء أعمال مكننة محكمة التمييز المدنية. وأعرب عن دعمه جهود الوزارة لإقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والاستعداد لدعم تنفيذ قانون حق في الوصول الى المعلومات وخطة العمل الخاص به بهدف تطبيقه في كل الادارات.
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