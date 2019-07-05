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شدياق استقبلت وفدا من الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية

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استقبلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية ​مي شدياق​ في مكتبها في الوزارة، وفدا من "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية" يضم بدري المعوشي، مصباح مجذوب وجوليان كورسون.

وهنأ الوفد شدياق على حفل اطلاق تدشين مركز البيانات الرئيسي في ​وزارة العدل​ والاعلان عن انتهاء أعمال مكننة ​محكمة التمييز​ المدنية. وأعرب عن دعمه جهود الوزارة لإقرار الاستراتيجية الوطنية ل​مكافحة الفساد​ والاستعداد لدعم تنفيذ قانون حق في الوصول الى المعلومات وخطة العمل الخاص به بهدف تطبيقه في كل الادارات.

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