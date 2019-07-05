أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأنه "رفعت عند مداخل حاصبيا الرئيسية وفي ساحاتها العامة العديد من ​اللافتات​ المرحبة بزيارة رئيسة وراهبات ​دير سيدة صيدنايا​ للمنطقة والتي يتخللها قداس الهي في كاتدرائية ​القديس جاورجيوس​ للروم الارثوذوكس في البلدة على نية الراهبات برعاية ​المطران الياس كفوري​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: لافتات مرحبة بزيارة رئيسة وراهبات دير سيدة صيدنايا في حاصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.