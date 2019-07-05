خواجة بملف ترسيم الحدود: متمسكون بحقوقنا وثرواتنا والإسرائيلي يعرف ذلك

أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد خواجة​، في موضوع ​ترسيم الحدود​، أنّ "المشاورات توقّفت عندما قرّر الأميركي والإسرائيلي التراجع عمّا ورد سابقًا بشأن ترسيم الحدود". ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ أبلغ مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ​ديفيد ساترفيلد​ أنّ موقف ​لبنان​ واضح، إذ لا يمكن إقامة أيّ نوع من التفاوض المباشر مع العدو"، مشدّدًا على "أنّنا متمسّكون بحقوقنا وثرواتنا وكلّ الخيارات مطروحة والإسرائيلي يعرف ذلك. لن نتراجع ولن نتنازل".

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