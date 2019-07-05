النشرة: أهالي موقوفي عبرا نفذوا إعتصاما أمام مسجد الزعتري في صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان اهالي موقوفي ​احداث عبرا​ واصلوا تحركاتهم الأسبوعية للمطالبة برفع الظلم واغلاق ملف عبرا والمطالبة ب​العفو العام​ الشامل، ونفذوا عقب صلاة الجمعة إعتصاما أمام مسجد الزعتري في صيدا. وقد كانت كلمة للأهالي طالبوا فيها بالتسريع بإقرار العفو العام الشامل لتخفيف الاحتقان.

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