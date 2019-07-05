"إمبراطور الفحم" يلقى مصرعه بحادث مروع

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أرشيفية لحادث طائرة

وأكد حاكم وست فرجينيا، جيم جاستس، على تويتر نبأ وفاة كلاين، لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن كيفية وقوع الحادث.

وقال جاستس "اليوم فقدنا أحد نجوم وست فرجينيا البارزين وفقدت أنا صديقا مقربا. ترجع علاقات أسرتينا إلى بداية إمبراطورية كلاين-بيونير فويل. أسس كريس كلاين إمبراطورية الفحم وكان موجودا دوما في كل مناسبة للعطاء. كان رجلا رائعا ومحبا ومعطاء".

وتوفي كلاين قبل يوم من ذكرى مولده الثانية والستين.

وقالت الصحيفة نقلا عن أصدقاء لكلاين، لم تذكر أسماءهم، إن من بين القتلى واحدة من بنات كلاين.

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وذكرت وكالة "بي.إن.أو نيوز" للأنباء نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم في الولايات المتحدة والباهاما أن الهليكوبتر سقطت في المحيط الأطلسي بعد فترة وجيزة من إقلاعها في وقت مبكر الخميس، بالقرب من جزيرة ووكرز كاي في أقصى شمال الباهاما.

وقالت صحيفة "بالم بيتش بوست" نقلا عن دلفين ميجر، كبير المحققين في إدارة تحقيقات حوادث الطيران بجزر الباهاما، إن الهليكوبتر كانت متجهة إلى فورت لودرديل في فلوريدا، مضيفة أن كلاين يعيش في في فلوريدا.

وكلاين في المرتبة 1281 في قائمة فوربس للأثرياء، وتقدر ثروته بنحو 1.8 مليار دولار، ووصفته المجلة بأنه رجل عصامي.