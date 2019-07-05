مقتل حلاق بطريقة بشعة نواحي شيشاوة

اهتزت جماعة امزوضة إقليم شيشاوة، مساء أول أمس الأربعاء، على وقع جريمة بشعة، بطلها مجهول قتل “حلاقا” بواسطة “عصا” خشبية، في دوار تماتوست .
وبحسب مصادر محلية، فإن الهالك، الذي كان يعمل، قيد حياته “حلاقا” في مركز جماعة امزوضة، كان عائدا على متن دراجته النارية إلى مسكنه العائلي، قبل أن يفاجئه شخص من الخلف بضربة غادرة على مستوى الرأس بواسطة “عصى” خشبية، أردته قتيلا في الحين.
وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة، دون التعرف على هويته، على الرغم من أن طفلة، وشابا كانا شاهدين للحادث.
وخلف الحادث استنفارا أمنيا في المنطقة، حيث انتقلت السلطة المحلية رفقة عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادث، وتم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات في مراكش، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.
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