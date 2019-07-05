بعد” انتفاض” نانسي عجرم في المطار.. سلطات لبنان: انتظرت 12 دقيقة فقط

ردت إدارة مطار بيروت، أمس الخميس على الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي انتفضت بسبب الازدحام الذي شهده المطار، ونشرت ما عاشته على حسابها ب “تويتر”.

وقالت إدارة المطار أن نانسي عجرم لم تنتظر إلى 12 دقيقة، مفندة ادعاءاتها.

وفسرت إدارة المطار الإزدحام الذي تحدثت عنه عجرم، بأن 9 طائرات حطت الرحال بالمطار في أقل من ساعة، وبمعدل 1769 راكبا، مشيدة بالدور الذي قامت به الأجهزة الأمنية في التعامل مع الأمر.

Advertisements

ونشرت نانسي عجرم على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي،” تويتر”، فجر الخميس، فيديو تظهر فيه حاملة ابنتها الصغيرة ليا التي لم تتجاوز 6أشهر، وعلقت عليه قائلة “أنا اليوم لست فنانة أنا مواطنة لبنانية، بنتي عمرها 5 شهور. وتبكي على كتفي لمدة ساعة من الوقت، منذ طلوع الفجر… بمطار بلدي، هناك نساء مثلي كثر، هل هذا شيء مسموح، هل من المقبول أن يلقى المواطنون إهمالا بهذا الحجم ؟نحن حاليا بعيدون عن أبسط حقوق الانسان”.

يذكر أن تغريدة نانسي عجرم، وجدت تفاعلا كبيرا من طرف جمهورها مؤكدين أن جميع المطارات العربية تشهد نفس الأمر منتقدين الجهات المسؤولة.