الدماء تستنفر العناصر الأمنية في تطوان وتكشف محاولة قتل فاشلة

تمكنت المصالح الأمنية في تطوان، أول أمس الأربعاء، من توقيف شاب اعتدى على رفيقه بآلة حادة، وقنينة زجاجية، في عمارة مهجورة في شارع 9 أبريل، حيث تركه غارقا في دمائه.

وبحسب مصادر محلية، فإن سبب محاولة القتل ترجع إلى خلاف بين المعتدي والضحية، بسبب جرعة مخدرات، فيما رجح مواطنون أن تكون علاقة جنسية تربط بينهما.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم نقل الضحية في حالة حرجة إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل في تطوان لتلقي العلاجات الضرورية، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف، وملابسات محاولة القتل.