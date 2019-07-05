بعد فك مخيمهم..المُهاجرون الأفارقة يحتلونَ محطة ولاد زيان والشرطة تضرب طوقًا أمنيًا على المنطقة

بعد عمليات كر وفر خلال إقدام السلطات الأمنية في الدار البيضاء على فك مخيم للمهاجرين الغير النظاميين والقادمين من جنوب الصحراء نهاية الأسبوع الماضي، بعدما نصبوا مخيمًا زهاء ثلاث سنوات أمام ملعب قرب محطة أولاد زيان.

وعاين “اليوم24” مبيت جماعي للأفارقة أمام أبواب المحطة، إذ افترش الأرض ولتحفَ السماء حوالي 1000 مهاجر وندد عددًا منهم باقدام السلطات على تهجيرهم من خلال رفع شعارات، بينما بدت مجموعات منهم أخرى غير مكترت بالوضع، وتنشد أغاني على أنغام موسيقات وسط رقص عددًا منهم.

وضربت القوات الأمنية طوقًا أمنيًا على المنطقة لمنع المهاجرين من العودة إلى الملعب وضواحيه بعد إخلائه حيث انتشرت القوات في كل أرجاء المنطقة مستعينة بمدرعات وقدائف مياه.

وأفادت السلطات المحلية لولاية جهة الدار البيضاء سطات، الأسبوع الماضي، بأن حريقا اندلع في خيام بلاستيكية ومتلاشيات يستغلها مجموعة من المهاجرين غير القانونين المتحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء كمآو لهم قبالة المحطة الطرقية أولاد زيان بالدار البيضاء.

وتدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، حيث تم إخماد الحريق الذي لم يخلف أية إصابات بشرية. كما فتحت السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات اندلاع هذا الحريق.