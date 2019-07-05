قتلى وجرحى في انفجار سيارة بتركيا -فيديو

أفاد مصدر أمني تركي مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين إثر انفجار سيارة في ولاية هتاي جنوبي تركيا.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الجمعة: “قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون في انفجار سيارة بقضاء الريحاينية بولاية هتاي جنوبي تركيا”.

وأضاف أن “سبب الانفجار غير معروف حتى الآن”.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه من الواضح حتى الآن أن السيارة، التي انفجرت في هتاي كانت مفخخة وأن، الذين كانوا بداخلها يحملون الجنسية السورية.

وأكد أردوغان في تصريحات للصحفيين أن “سلطات الأمن تجري التحقيقات حول سبب الانفجار ويبدو أنه عمل إرهابي”.