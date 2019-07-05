الأسود في “جمعة” التأكيد لاستمرار حلم التتويج باللقب

يعود المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى خوض مبارياته في كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، عندما يواجه منتخب بنين، في إطار ثمن نهائي الكأس القارية.

وتكتسي المباراة التي سيحتضنها ملعب السلام في القاهرة، أهمية بالغة للعناصر الوطنية، والفرنسي هيرفي رونار، مدرب “أسود الأطلس”، الباحث عن مواصلة زئيره مع الأسود في أرض الكنانة.

ويسعى المنتخب الوطني من خلال مواجهة اليوم، إلى تأكيد النتائج القوية التي بصم عليها خلال دور المجموعات، بتحقيقه للعلامة الكاملة، ضد منتخبات ناميبيا، وكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا، والتي مكنته من العبور لدور الثمن على رأس مجموعته الرابعة.

وتنتظر الجماهير المغربية، سواء التي ستتابع المباراة من مدرجات ملعب السلام، أو عبر شاشات التلفاز داخل أرض الوطن وخارجه، من “أسود الأطلس” الفوز ضد “السناجب”، والاستمرار في تحقيق الانتصارات بالعرس القاري، من أجل إحراز لقب غائب عن خزينة المنتخب الوطني، منذ أول وآخر تتويج عام 1976.