اعتابو تفكر جديا في الاعتزال: “غادي نغبر”

كشفت الفنانة الشعبية، نجاة اعتابو، أول أمس الأربعاء، أنها تفكر جديا في الاعتزال، موضحة أن مسيرتها الفنية لم يبق فيها سوى القليل لتنتهي.

وصرحت اعتابو، في الندوة الصحفية الخاصة بمهرجان تيمتار في أكادير، أنها تنوي الاعتزال، قريبا، مضيفة: “هادشي ديال الله تعالي.. إلى بغا ربي غادي نوقف، يمكن غدا أو بعدو، ويمكن بعد عام أو أكثر”.

وأضافت اعتابو: “الأكيد أن مسيرتي لن تطول كثيرا، وسوف أختفي”.

وسبق لنجاة اعتابو أن صرحت للصحافة، قبل سنوات، أنها ستعتزل بعد زيارتها لبيت الله.

وتعتبر اعتابو من أبرز المغنيات الشعبيات، إذ كانت قد بدأت مسيرتها الفنية، وهي في سن صغير، وكسبت شهرة كبيرة داخل أرض الوطن، وخارجه.