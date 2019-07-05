أمينوكس.. يلجأ لـ”ديدجي فان” في أغنيته عن “العين والحسد”-فيديو

عاد الفنان الشاب أمين التامري، أمس الخميس، لسكة الإصدارات من جديد، إذ تعاون هذه المرة مع “الديدجي فان”، للغناء عن العين والحسد وتأثيرهما على العلاقات الغرامية، في جديده “بيني وبينك”.
واختار أمينوكس مدينة الدار البيضاء، لتصوير كليب “بيني وبينك”، تحت إشراف المخرج جاكوب زواق، الذي يتعامل معه لثاني مرة على التوالي بعد كليب “أنا ديالك”.
وتحدث أمينوكس في كلمات أغنيته التي كتبها ولحنها بنفسه، عن العين والحسد وتأثيرهما على العلاقات العاطفية، محاولا إيصال رسالة للجمهور بأن تبقى علاقاتهم بعيدة عن أعين الناس.
واستطاع عمل أمينوكس أن يقفز إلى صدارة “الطوندونس” ب”يوتوب” المغرب، في أقل من 24 ساعة على إصداره.
وتكلف بإنتاج العمل شركة أمينوكس ” بلان برود لابيل”، بالشرامة مع شركة سوني العالمية في فرعها بالشرق الأوسط.
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