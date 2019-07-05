صلاح يثير قلق منتخب مصر قبل ملاقاة جنوب أفريقيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أثار النجم المصري، محمد صلاح، قلق معسكر منتخب بلاده قبل ملاقاة منتخب جنوب أفريقيا في الدور ثمن النهائي من كأس أمم أفريقيا المقررة غدا، السبت، وذلك بعد إصابته بنزلة برد.

وذكر طبيب منتخب مصر، محمد أبو العلا، للصحفيين أن "صلاح بطل أوروبا مع ليفربول هذا العام، طلب الغياب عن مران أمس الخميس".

وأضاف الطبيب أن "الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، فضل إراحة صلاح حتى لا تسوء حالته".

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ويتوقف قرار مشاركة صلاح على خوضه لمران اليوم الجمعة، ومن المحتمل أن يجلس على مقاعد البدلاء إذا لم يتعاف تمامًا.

وسجل صلاح هدفين أمام الكونغو الديمقراطية وأوغندا ضمن 3 انتصارات لمصر في دور المجموعات.

وتدرب لاعبو مصر على ركلات الترجيح في حال التعادل مع جنوب أفريقيا ومن المنتظر أن يسدد الخماسي محمود علاء وعبد الله السعيد ومحمد النني ووليد سليمان وعمرو وردة من علامة الجزاء.