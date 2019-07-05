دبور يستعد لمواجهة ميسي: إشبيلية يقدمه كلاعب جديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدم فريق إشبيلية الإسباني، اليوم الجمعة، لاعبه الجديد مؤنس دبور ابن مدينة الناصرة، إلى وسائل الإعلام بعد انضمامه له قادما من فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي بعقد يمتد لمدة 4 سنوات.

وخاض دبور (27 عاما) صباح اليوم مرانه الأول مع الفريق الأندلسي، وسيكون على موعد مع مباراته الرسمية الأولى بالدوري الإسباني أمام إسبانيول بعد نحو شهر ونصف.



وذكر النجم النصراوي في المؤتمر الصحافي، أن "كل لاعب بوظيفة مهاجم لطالما يطمح إلى إحراز الأهداف، وبدون شك أن هذه المهمة لن تكون سهلة عندما تنتقل إلى دوري آخر، وعلى الصعيد الشخصي أتمنى النجاح في الدوري الإسباني مثلما نجحت في الدوري الأوروبي".

وأشار إلى أن "انتظاري حتى الوصول إلى هنا كان طويلا، وكان لدي الرغبة بالانضمام إلى إشبيلية في كانون الثاني/يناير الماضي لكن بالأخير قررت البقاء بصفوف ريد بول سالزبورغ، لقد كانت لي مسيرة ناجحة في الدوري النمساوي وأنظاري الآن تتجه نحو النجاح أيضًا مع إشبيلية".

تجدر الإشارة إلى دبور قدم عروضا مبهرة مع ريد بول سالزبورغ ما جعله محط أنظار فرق أوروبية عديدة بارزة، بحيث تمكن الموسم الماضي من إحراز 37 هدفا في 48 مباراة خاضها بمختلف المسابقات، وقد توّج بلقب أفضل هداف بالدوري النمساوي.