تسريب صور لهاتف "ميت برو 30" الجديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشر موقع "بوكيت لينت" المعنيّ بأخبار الهواتف الذكية، أن شركة "هواوي" تستعد لإطلاق هاتف "ميت 30 برو" الجديد الذي يتوقع أن يكون من أهم الهواتف المطروحة في سوق التكنولوجيا في النصف الثاني من عام 2019.

وتم نشر صور مسربة للهاتف، وقال الموقع إنه يشبه كثيراً في تصميمه "غالاكسي نوت 10" المُنتج من شركة سامسونج.

هاتف هواوي "ميت برو 30"

و"ميت 30 برو" يتضمن حافة صغيرة في أعلى وأسفل شاشة الجهاز، بالإضافة إلى أن حوافه منحنية مشابهة لسابقتها الموجودة في هواتف "20 برو" ولهواتف غالاكسي كذلك، بحسب التسريبات.

وتظهر الصور الكاميرا، من طراز "ليك"ا، تحتوي على ثلاث عدسات ستكون على منصة دائرة.

وأكد الموقع أن شركة هواوي ستطلق "ميت برو 30" في الأسواق أكتوبر/تشرين الأول 2019 في الصين ثم في الأسواق العالمية.

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والكاميرا الأمامية ستكون في شق أمامي أعلى الشاشة، ويبدو واضحاً في الصور المسربة.