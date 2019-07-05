يزبك تطالب بالتحقيق حول كتابات عنصرية في جامعة تل أبيب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالبت النائبة، هبة يزبك، وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان، بفتح تحقيق على خلفية كتابة عبارات تحريضية ضد العرب على جدران مساكن الطلبة في جامعة تل أبيب.

وتضمنت العبارات كتابات عنصرية، تهديدية وتحريضية ضد العرب.

وقالت يزبك في توجهها "لا شك أن الأجواء العنصرية العامة في البلاد تغذي هذه الكتابات الموجهّة ضد الطلاب العرب تحديدًا في الجامعة وفي مساكن الطلبة وهي بطبيعة الأحوال امتداد للسلوك السياسي العام المحرّض ضد العرب وضد وجودهم".

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ودعت الشرطة لأخذ دورها فورا وفتح تحقيق للقبض على المجرمين المحرضين، كما حملتها المسؤولية الكاملة عن سلامة الطلاب العرب في الجامعة ومحيطها وأكدت على حقهم بالأجواء الآمنة والهادئة.

وأكدت يزبك أن "مثل هذه السلوكيات لن تثني الطلاب العرب عن الاستمرار في حياتهم الطبيعية، الاجتماعية، السياسية والتعليمية، وأن من عليه الشعور بالخوف هو من يقوم بالتحريض مختبئا في ساعات الليل المتأخرة وليس من يجاهر بهويته ووجوده".

هذا، وحيت يزبك الطلاب العرب في جامعة تل أبيب على نشاطهم السياسي والاجتماعي العام لما فيه من ترسيخ لهويتهم ووجودهم، متمنية النجاح للطلاب العرب في دراستهم.