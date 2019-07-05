شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يؤكد لترامب موقف مصر المساند للجيش الليبي والان مع التفاصيل

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لحل الأزمة الليبية، حيث أكد السيسي موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا، وكذلك مساندة مصر لجهود الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات والميليشيات المسلحة التي تمثل تهديداً، ليس فقط على ليبيا، بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط".

فيما أكد الرئيس ترامب خلال الاتصال، على أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية التي تمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار".

كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد السيسي دعم مصر لخيارات وإرادة الشعب السوداني الشقيق في ظل موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، مع ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لمساعدة السودان على الخروج من أزمته والحفاظ على استقراره وأمنه لما فيه صالح الشعب السوداني".

وتناول الاتصال عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، حيث أكد الرئيسان في هذا الصدد الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.