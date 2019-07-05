تنفيذي وادي حضرموت يشيد بنجاح بطولة العالم للملاكمة بسيئون

ناقش المكتب التنفيذي بوادي حضرموت والصحراء في اجتماعه الدوري لشهر يوليو برئاسة وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري تقارير عن نشاط وعمل عدد من المكاتب التنفيذية والخدمية .

وفي مستهل الاجتماع أثنى وكيل المحافظة بالجهود التي بذلتها كافة الجهات ذات الاختصاص من أجل إنجاح بطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين التي أقيمت في نهاية شهر يونيو الماضي معربا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من تضافر الجهود لتحقيق كثير من التطلعات التي ينشدها أبناء الوادي في المجالات كافة .

واستعرض المكتب التنفيذي الذي حضره وكيلي محافظة حضرموت المساعدين لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي و عبدالهادي التميمي في أول التقارير المقدمة لإجتماعه الحالي بحضور قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس تقرير قدمه مدير عام الأمن بالوادي والصحراء مبارك العوبثاني عن الوضع الأمني بوادي حضرموت تطرق خلاله الى جهود الاجهزة الامنية في ضبط عدد من الجناة ببعض القضايا الجنائية و كذا الحملات الامنية للحد من الظواهر المخلة بالامن والاستقرار اضافة الى سعي السلطة المحلية و ادارة الامن في تعزيز البنية التحتية للاجهزة الامنية .

وشدد العوبثاني على تشارك مدراء العموم و جميع افراد المجتمع في التعاون مع الاجهزة الامنية في كشف الجريمة قبل وقوعها.

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كما استعرض التقرير الثاني أوضاع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالوادي والصحراء وآخر عن مستوى أداء النظافة الانجاز والتشجير وتنظيم الأسواق والصرف والإيراد لنصف الأخير من العام 2018م .

كما ناقش المكتب التنفيذي تقارير أخرى عن نشاط مكاتب وزارات السياحة ونشاط المنشئات السياحية العامة و الشئون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات بالوادي والصحراء .

واتخذ المكتب التنفيذي جملة من الإجراءات اللازمة بِشأن تلك التقارير .

وقدم المكتب التنفيذي الشكر والتقدير للعاملين بصندوق النظافة والتحسين و المؤسسة العامة للكهرباء لجهودهم المبذولة للمجتمع .