شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم إماراتي.. توزيع 5 قوارب صيد على أبناء جزيرة ميون والان مع التفاصيل

شهدت جزيرة ميون التابعة لمحافظة عدن أمس الأربعاء تسليم 5 قوارب صيد مع المحركات للصيادين، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة وإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وعبر الصيادون المستفيدون من هذا الدعم عن جزيل شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، على كل ما تقدمه من دعم لبلادهم في هذه الظروف البالغة الصعوبة.

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وقال الصياد عبده أنيس محمد "أحد المستفيدين" إن هذه القوارب ستوفر فرص عمل لكسب لقمة العيش لعدد من الأسر في جزيرة ميون، وبالتأكيد ستحل جزء من مشكلة كان يعاني منها بعض الصيادين بعدم توفر وسيلة الاصطياد (القوارب).

وأعرب "أنيس" باسمه وباسم أبناء جزيرة ميون عن امتنانه للدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي للجزيرة في مختلف القطاعات.

يذكر أن تسليم هذه القوارب يأتي ضمن دعم سابق تم تقديمه لشريحة الصيادين في عدن والتي بلغت 60 قارب مجهز مع معدات الاصطياد.