عطل خطير يضرب هواتف 'آيفون' والتوقيت مريب!

وأوضح المستخدمون أن كل تطبيقات التقويم وجهات الاتصال والتنبيهات، التي يتم ربطها بـ"آي كلاود" انقطعت عن العمل بصورة كاملة، خلال الساعات القليلة الماضية.
بالإضافة إلى توقف متجر "آبل" الإلكتروني "آب ستور" عن العمل بصورة كاملة على كل مستخدمي هواتف "آيفون".
ويعد هذا الانقطاع هو الثاني الذي يضرب خدمات "آبل" ومستخدمي آيفون خلال هذا العام.
كما أنه يأتي بعد يوم واحد تقريبا من العطل الكبير، الذي ضرب تطبيقات فيسبوك، مثل فيسبوك وفيسبوك ماسنجر وإنستغرام وواتسآب.
وكانت شركة "فيسبوك" قد أصدرت بيانا بشأن عطل بمنصاتها الإلكترونية، اليوم الأربعاء 3 يوليو / تموز.
قالت الشركة إنها تعمل على حل مشاكل تواجه بعض المستخدمين عند إرسال ملفات المواد الإعلامية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي بما فيها واتساب وإنستغرام.
وذكر موقع "داون ديدكتور دوت كوم"، لمتابعة الأعطال الإلكترونية، إن أكثر من 14 ألف مستخدم أبلغوا عن مشاكل واجهتهم في "إنستغرام"، بينما أبلغ أكثر من 7500 مستخدم عن مشكلات في "فيسبوك" و"واتساب".
وأظهرت خريطة الأعطال التفاعلية للموقع أن المشكلات تتركز في أجزاء من أوروبا والولايات المتحدة، بحسب وكالة "رويترز".
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