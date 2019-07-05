مقتل سبعة أميركيين بتحطم طائرة في فلوريدا

وذكر بيان للشرطة، أن "المروحية المنكوبة اختفت عن الرادار بعد مغادرتها جزيرة غراند كاي بقليل، قبل أن تكتشف السلطات وسكان محليون موقع تحطمها على بعد ميلين من الجزيرة".

وأضاف أن "القتلى هم أربع نساء وثلاثة رجال، دون تقديم المزيد من المعلومات عن هوياتهم".



ونقلت صحيفة "ذي ريجستر هيرالد" الصادرة بفيرجينيا الغربية عن حاكم الولاية جيم جاستيس قوله إن "أحد القتلى هو كريس كلاين رجل الأعمال الملياردير في مجال التعدين".