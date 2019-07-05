امانة بغداد تمهل المتجاوزين في الشعب 30 يوما

انذرت امانة بغداد، اليوم الجمعة، اصحاب البسطيات والتجاوزات في منطقة الشعب شمالي العاصمة برفعها خلال مدة اقصاها ٣٠ يوما. ونوهت امانة بغداد عبر يافطات الى المتجاوزين في الشعب برفع تجاوزات الارصفة لغرض ربط شارع الصحة بشارع الشعب خلال مدة اقصاها ٣٠ يوما ، وبخلافه يتحمل المخالف كافة الاجراءات القانونية.



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