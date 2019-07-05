العراق يترقب قرار اليونسكو ادراج مدينة بابل الاثرية على لائحة التراث العالمي

وبدأ مجلس التراث العالمي، ظهر اليوم الجمعة الخامس من تموز 2019، جلسته الخاصة بالتصويت على إدراج آثار بابل بقائمته.

وبحسب بيان مقتضب لوزارة الثقافة، ف أن مجلس التراث العالمي بدأ بجلسة التصويت على إدراج آثار بابل بقائمته.



واضاف البيان، أن "الوفد الوطني دخل قاعة المؤتمر لحضور فعاليات التصويت على المواقع التراثية والطبيعية المرشحة للإدراج على لائحة التراث العالمي، ومنها مدينة بابل الأثرية".