الدفاع المدني توضح تفاصيل حريق الرصافي ببغداد

وقالت في بيانها التوضيحي، إن عناصر فرق الرصافة وباسناد من الكرخ تمكنوا ، اليوم، من اخماد حادث حريق نشب داخل بناية مكونة من ثلاث طوابق في منطقة الشورجة مقابل تمثال الرصافي، وسط العاصمة بغداد، متخذة كمخازن ومحلات لبيع وخزن الحقائب المختلفة.وأوضحت مديرية الدفاع المدني أن فرقنا بلذت جهودا كبيرة للسيطرة على الحريق بالوقت المناسب والذي حال الى عدم انتشار النيران الى الابنية والمحال التجارية المجاورة لموقع الحادث ، مشيرة الى ان الفرق عهدت الى اجراء الاقتحام المباشر للنيران وسط الدخان الكثيف الذي منع الرؤيا.

وبينت أن فرق المديرية استعانت بمخليات الدخان لتهوية موقع الحريق والسيطرة الكاملة على النيران بغضون دقائق.

وبحسب البيان فقد أشاد قائد عمليات بغداد بسرعة وكفاءة رجال الدفاع المدني بالسيطرة على نيران الحريق وخصوصاً مع قرب موقع الحادث من شارع المتنبي المزدهر بالرواد والمثقفين والفنانين وكرنفال الكتاب وقت ظهيرة الجمعة، والذي زامن مع وقت الحادث.



وأفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن 12 فرقة اطفاء تمكنت من اخماد الحريق الذي اندلع داخل محزن في منطقة الرصافي وسط بغداد، باشراف قائد عمليات بغداد.