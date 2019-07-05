الدفاع المدني توضح تفاصيل حريق الرصافي ببغداد

اصدرت مديرية الدفاع المدني، بيانا توضيحيا حول تفاصيل الحريق الذي نشب داخل مخزن للحقائب في منطقة الرصافي وسط بغداد اليوم الجمعة.
وأوضحت مديرية الدفاع المدني أن فرقنا بلذت جهودا كبيرة للسيطرة على الحريق بالوقت المناسب والذي حال الى عدم انتشار النيران الى الابنية والمحال التجارية المجاورة لموقع الحادث ، مشيرة الى ان الفرق عهدت الى اجراء الاقتحام المباشر للنيران وسط الدخان الكثيف الذي منع الرؤيا.
وبينت أن فرق المديرية استعانت بمخليات الدخان لتهوية موقع الحريق والسيطرة الكاملة على النيران بغضون دقائق.
وبحسب البيان فقد أشاد قائد عمليات بغداد بسرعة وكفاءة رجال الدفاع المدني بالسيطرة على نيران الحريق وخصوصاً مع قرب موقع الحادث من شارع المتنبي المزدهر بالرواد والمثقفين والفنانين وكرنفال الكتاب وقت ظهيرة الجمعة، والذي زامن مع وقت الحادث.
وأفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن 12 فرقة اطفاء تمكنت من اخماد الحريق الذي اندلع داخل محزن في منطقة الرصافي وسط بغداد، باشراف قائد عمليات بغداد.
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