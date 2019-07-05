قتلى وجرحى بانفجار جنوبي تركيا

وأفادت وكالة الأناضول أن الانفجار وقع في مدينة ريحانلي الحدودية.

وأوضح تقرير الوكالة أنه تم إرسال العديد من سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة إلى مكان الحادث.

ومن جانبه اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تفجير السيارة ربما يكون مرتبطا بالإرهاب، وفق ما نقلت رويترز، دون توضيح معلومات أخرى.