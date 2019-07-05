قتلى وجرحى بانفجار جنوبي تركيا

ذكرت وكالة الأنباء التركية الحكومية، الجمعة، أن انفجارا داخل سيارة بالقرب من الحدود التركية مع سوريا خلف عددا من القتلى والجرحى.
وأوضح تقرير الوكالة أنه تم إرسال العديد من سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة إلى مكان الحادث.
ومن جانبه اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تفجير السيارة ربما يكون مرتبطا بالإرهاب، وفق ما نقلت رويترز، دون توضيح معلومات أخرى.
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