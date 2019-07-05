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كشف مقرب من القاضي رؤوف رشيد حقيقة الانباء التي اشيعت بشأن وفاته.
ونفى "رنج رؤوف" وهو نجل القاضي رؤوف رشيد في تصريحات اعلامية، الانباء التي تحدثت عن وفاة والده في احدى مستشفيات السليمانية، واكد عبر حسابه بفيس بوك، ان والدته يتمتع بصحة جيدة.
وحصلت الخليج 365، على صورة جديدة التقطت صباح اليوم الجمعة في منزل القاضي رؤوف رشيد.
وكانت بعض وسائل الاعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبرا عن وفاة القاضي رؤوف رشيد.
وتولد القاضي رؤوف رشيد عبدالرحمن في حلبجة عام 1941، واشتهر في 2006 بعد اصداره الحكم باعدام رئيس النظام البائد صدام حسين.
وتولد القاضي رؤوف رشيد عبدالرحمن في حلبجة عام 1941، واشتهر في 2006 بعد اصداره الحكم باعدام رئيس النظام البائد صدام حسين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. القاضي رؤوف رشيد في بيته ونجله ينفي وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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