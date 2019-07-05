بالصورة.. القاضي رؤوف رشيد في بيته ونجله ينفي وفاته

ونفى "رنج رؤوف" وهو نجل القاضي رؤوف رشيد في تصريحات اعلامية، الانباء التي تحدثت عن وفاة والده في احدى مستشفيات السليمانية، واكد عبر حسابه بفيس بوك، ان والدته يتمتع بصحة جيدة.

وحصلت الخليج 365، على صورة جديدة التقطت صباح اليوم الجمعة في منزل القاضي رؤوف رشيد.