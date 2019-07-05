نائبة عن النصر: نظام دولة المؤسسات بالعراق اقترب من الانهيار

وأضافت جودت، أن "الهفوات بالعمل التنفيذي هي امر طبيعي وموجود في جميع الانظمة السياسية، بالتالي فان وجود معارضة تقويمية هو امر ضروري لتقويم عمل الحكومة وان يتم وضع خطط توجه عملها بالشكل الصحيح"، لافتة الى ان "نظام دولة المؤسسات بالعراق اقترب من الانهيار وبحاجة الى تقويم واصلاح".

واكدت جودت، ان "هناك شخصيات من كتل منفردة تدعم موقفنا وسيكون لها موقف داعم لنا بالمرحلة القريبة المقبلة وصولا الى تشكيل معارضة تقومية قوية وذات صوت مسموع وواضح،كما ان هنالك مشروع تواقيع للاطراف المؤمنة ببرنامجنا وترغب بالانضمام له وحينها ستتضح الصورة اكثر وضوحا لعدد اعضاء الكتلة المعارضة خلال فترة قريبة".



يشار الى أن ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، أعلن في (13 حزيران 2019)، عن اتخاذه "المعارضة التقويمية" تجاه الحكومة، فيما اعتبر الحكومة الحالية برئاسة عادل عبدالمهدي "اسوء من حكومات المحاصصة".