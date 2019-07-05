اصنعي واقي الشمس في المنزل واحمي بشرتك من الحروق طبيعياً

فوائد واقي الشمس للبشرة

• يحمي البشرة من ظهور علامات التقدم في السن والخطوط الدقيقة.

• يحمي من الإصابة بسرطان الجلد الناتج عن التعرض المفرط لأشعة الشمس المباشرة والقوية.

• يمنع مسامات البشرة من الانسداد.

• يمنع تهيج البشرة وتحسسها الناتج عن أشعة الشمس.

• يحد من ظهور حروق الشمس.

• يمنع ظهور تصبغات الجلد.

خلطات طبيعية أفضل واقي شمس طبيعي

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زيت بذور العنب وفيتامين E

المكونات:



• 4 ملعقة كبيرة من زيت الياسمين

• 1/2 كوب من زيت بذور العنب

• 1 ملعقة كبيرة من جل الصبار

• 1 كبسولة من فيتامين E

• 1 ملعقة كبيرة من صابون شمع العسل

• 1 كوب ماء مغلي • 2 ملعقة كبيرة أكسيد الزنك• 4 ملعقة كبيرة من زيت الياسمين• 1/2 كوب من زيت بذور العنب• 1 ملعقة كبيرة من جل الصبار• 1 كبسولة من فيتامين E• 1 ملعقة كبيرة من صابون شمع العسل• 1 كوب ماء مغلي طريقة التحضير والاستخدام:

• ابرشي الصابون، ومن ثم أضيفي له زيت بذور العنب.

• ضعي المكونات على حمام مائي، وقلبي حتى يذوب الصابون تماماً.

• أضيفي فيتامين E وأكسيد الزنك، وقلبي لحوالي دقيقتين.

• في وعاء آخر، ضعي جل الصبار والماء المغلي على النار، قلبي لحوالي 3 دقائق.

• أضيفي خليط جل الصبار إلى خليط زيت بذور العنب، وقلبي جيداً.

• أخيراً أضيفي زيت الياسمين.

• ضعي الخليط في علبة كريم فارغة، واحفظيه في الثلاجة.

• استخدمي الواقي الطبيعي قبل الخروج من المنزل بـ 10 دقائق.