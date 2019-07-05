النزاهة: التحقيق مع جميع الوزراء السابقين للكهرباء ضرب من الخيال

النزاهة النيابية: التحقيق مع جميع وزراء الكهرباء السابقين ضرب من الخيال

تحالف سائرون يدعو للتحقيق بكل عقود وزارة الكهرباء

نواب: البرلمان الحالي غير معني بمتابعة ملف الوزراء في الحكومات السابقة

التردي الملحوظ الذي تشهده منظومة الكهرباء في عموم البلاد،، دفع رئاسة البرلمان لتشكيل لجنة للتحقيق مع وزراء الكهرباء ما بعد عام الفين وثلاثة، للوقوف على أسباب استمرار تردي الطاقة على مدى هذه السنوات، رغم الموازنات الضخمة المرصودة لهذا القطاع.

ومن ابرز الداعمين لهذا التوجه هو تحالف سائرون الذي دعا للتحقيق بكل عقود وزارة الكهرباء التي أبرمتها وخلال فترات الوزراء محسن شلاش، وكريم وحيد، ورعد شلّال، وكريم عفتان، وقاسم الفهداوي، ولؤي الخطيب، وكذلك يشمل التحقيق نواب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وثامر الغضبان.



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حراك سائرون بتشكيل هذه اللجنة يراه نواب محاولة لتوسيع دائرة التحقيق وتسويف قضية الكهرباء، بعد تصاعد الأصوات المطالبة بالتحقيق مع الخطيب المدعوم من سائرون ،، وبحسب اعضاء في لجنة النزاهة البرلمانية فان إمكانية التحقيق مع الوزراء السابقين للكهرباء ضرب من الخيال، كون اغلبهم خارج العراق، مبينا أنّ محاولة توسيع دائرة التحقيق لا تخلو من أبعاد سياسية، لأجل تخفيف الضغط على الوزير الحالي وأن تكون المشكلة غير ملقاة على عاتقه.

الاعضاء اشاروا ايضا الى ان البرلمان الحالي غير معني بمتابعة ملف الوزراء في الحكومات السابقة، لان عمله يخص الحكومة الحالية فقط، وأنه حتى إذا تحرّك بشأن الوزراء في الحكومات السابقة، فإنّ حراكه سيكون غير جدي ولا قيمة له.

هذه التطورات تاتي بالتزامن مع اتساع رقعة التظاهرات الشعبية الساخطة في البصرة والمحافظات الجنوبية، فضلا عن حراك البرلمان لاستضافة وزير الكهرباء الحالي لؤي الخطيب تمهيدا لاقالته .