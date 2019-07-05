مصر ترفع أسعار البنزين والسولار بنسب تتراوح بين 16 و30%

أعلن مجلس الوزراء المصري رفع أسعار المنتجات البترولية اعتباراً من الساعة 9 صباحاً، الجمعة 5 يوليو/تموز 2019.

وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية، صباح الجمعة، فإن الأسعار جاءت على النحو التالي:

سعر بنزين 80 ارتفع إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه للتر، بنسبة زيادة تقدر بنحو 22.7%.



سعر بنزين 92 ارتفع إلى 8 جنيهات للتر من 6.75 جنيه للتر، بنسبة زيادة تقدر بنحو 18.5%.

سعر بنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيه للتر، بنسبة زيادة تقدر بنحو 16.1%.

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سعر السولار والكيروسين ارتفع إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه للتر، بنسبة زيادة تقدر بنحو 22.7%.

سعر أنبوبة غاز منزلي ارتفع إلى 65 جنيه من 50 جنيهاً بنسبة زيادة تقدر بنحو 30%.

سعر أنبوبة غاز تجاري مطاعم ارتفع إلى 130 جنيهاً من 110 جنيهات بنسبة زيادة تقدر بنحو 30%.

محطات تمويل السيارات بالغاز 3.5 جنيه للمتر المكعب ارتفاعاً من 2.75 جنيه للمتر المكعب.





كانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه، مقارنة مع 89 مليار جنيه في السنة المالية 2018-2019 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.