مصر ترفع أسعار البنزين والسولار بنسب تتراوح بين 16 و30%

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العين الإخبارية - أيمن صالحالجمعة 2019/7/5 10:59 صباحا بتوقيت أبوظبي
رفع أسعار الوقود رسميا
أعلن مجلس الوزراء المصري رفع أسعار المنتجات البترولية اعتباراً من الساعة 9 صباحاً، الجمعة 5 يوليو/تموز 2019.
وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية، صباح الجمعة، فإن الأسعار جاءت على النحو التالي:
سعر بنزين 80 ارتفع إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه للتر، بنسبة زيادة تقدر بنحو 22.7%.
سعر بنزين 92 ارتفع إلى 8 جنيهات للتر من 6.75 جنيه للتر، بنسبة زيادة تقدر بنحو 18.5%.
سعر بنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيه للتر، بنسبة زيادة تقدر بنحو 16.1%.
سعر السولار والكيروسين ارتفع إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه للتر، بنسبة زيادة تقدر بنحو 22.7%.
سعر أنبوبة غاز منزلي ارتفع إلى 65 جنيه من 50 جنيهاً بنسبة زيادة تقدر بنحو 30%.
سعر أنبوبة غاز تجاري مطاعم ارتفع إلى 130 جنيهاً من 110 جنيهات بنسبة زيادة تقدر بنحو 30%.
محطات تمويل السيارات بالغاز 3.5 جنيه للمتر المكعب ارتفاعاً من 2.75 جنيه للمتر المكعب.
كانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه، مقارنة مع 89 مليار جنيه في السنة المالية 2018-2019 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.
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