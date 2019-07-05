السبسي يدعو التونسيين للانتخابات في أول قرار بعد استئناف مهامه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استهل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عودته إلى عمله، بالتوقيع على الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر إجراؤها بنهاية العام الجاري.



وأصدر السبسي أمرا رئاسيا بدعوة الناخبين التونسيين للاقتراع في كل من الانتخابات البرلمانية يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول والرئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين.





وتسببت الوعكة الصحية التي تعرض لها الرئيس التونسي، البالغ من العمر 92 عاماً، الخميس 27 يونيو/حزيران الماضي، في تشكيك البعض في إمكانية إقامة الانتخابات في موعدها.. ونُقل السبسي إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج من الوعكة الصحية الحادة، والتي استمرت أربعة أيام قبل خروجه.

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وهذه الدعوة الرئاسية للانتخابات، يفرضها الفصل 101 من القانون الانتخابي التونسي، الذي ينص على دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه 3 أشهر قبل يوم الاقتراع، بالنسبة للانتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.

من جانبه، قال عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي، الجمعة، في تصريح صحفي على هامش اللقاء الذي نظمته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالعاصمة مع الأحزاب السياسية حول استعدادات الهيئة لفترة الترشحات، إنه بهذا التوقيع الرسمي أصبح لا مجال لتأخير الانتخابات المرتقبة.