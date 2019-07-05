مقتل شخصين في انفجار سيارة جنوبي تركيا قرب حدود سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل شخصان، الجمعة، في انفجار سيارة جنوبي تركيا قرب الحدود مع سوريا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سيارة مفخخة انفجرت في منطقة ريحانلي جنوبي تركيا، وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابات لم تحدد بعد.

وأشارت إلى أن السلطات فتحت تحقيقا في ملابسات الانفجار، فيما هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع الانفجار.





ولقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة، أبريل/نسيان الماضي، في انفجارات شهدتها إحدى المناطق الصناعية بولاية بورصة غربي تركيا.