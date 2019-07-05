الان تتابع تونس.. السبسي يوقع أمرًا بدعوة الناخبين لانتخابات 2019 التشريعية والرئاسية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل دقيقتين - 3:30 م, 5 يوليو 2019 م التعليقات: 0 وكالات - الخليج 365 أعلن عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أنيس الجربوعي، اليوم الجمعة، أن الرئيس الباجي قايد السبسي، أمضى على الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء التونسية.

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