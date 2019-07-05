الان تتابع مقتل 8 مسلحين بينهم قائد طالباني بارز في غارات جوية شمالي أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 43 دقيقة - 2:49 م, 5 يوليو 2019 م التعليقات: 0 وكالات - الخليج 365 تأكد مقتل ثمانية مسلحين، من بينهم القائد الطالباني البارز مُلا محي الدين الشهير بـ”أبو زاحف”، اليوم الجمعة، عندما استهدفت طائرات مقاتلة مخبأ تابعًا لحركة طالبان في منطقة بهاراك بمقاطعة تخار شمالي أفغانستان، وفقًا لما قاله غلام حضرت كريمي المتحدث باسم الجيش.

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