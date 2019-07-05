الان تتابع ارتفاع عدد ضحايا القصف الجوي لمركز إيواء شرق طرابلس إلى 53 قتيلا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
أعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، اليوم الجمعة، بأن حصيلة الضحايا جراء القصف الجوي لمركز إيواء تاجوراء ارتفعت إلى 53 قتيلا شرق العاصمة طرابلس.
وأوضح المنظمة في بيان، أن عدد الضحايا من المهاجرين جراء القصف الذي استهدف مركز الإيواء بتاجوراء شرق طرابلس ارتفع إلى 53 قتيلا وعدد الجرحى 130.
وأشارت المنظمة بأنها تقوم بإيصال كافة المساعدات الإنسانية والطبية للمهاجرين.
ولقي أكثر من 44 مهاجرا مصرعهم في حصيلة أولية داخل مركز إيواء (تاجوراء) التابع لجهاز الهجرة غير الشرعية شرق طرابلس، بعد تعرضه لقصف جوي في وقت متأخر الثلاثاء الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد ضحايا القصف الجوي لمركز إيواء شرق طرابلس إلى 53 قتيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.