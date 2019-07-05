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الان تتابع الحكومة التونسية تعلن حظر ارتداء النقاب في المؤسسات الرسمية والان مع التفاصيل
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متابعات - الخليج 365
قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، منع النقاب في المؤسسات العامة ‘لدواع امنية” على ما أفادت رئاسة الحكومة في بيان لها، اليوم الجمعة.
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