الان تتابع الحكومة التونسية تعلن حظر ارتداء النقاب في المؤسسات الرسمية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 56 دقيقة - 2:36 م, 5 يوليو 2019 م التعليقات: 0 متابعات - الخليج 365 قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، منع النقاب في المؤسسات العامة ‘لدواع امنية” على ما أفادت رئاسة الحكومة في بيان لها، اليوم الجمعة.

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