قتلى وجرحى في انفجار سيارة في تركيا

جدة - عمرو شويل أنقرة - الخليج 365:

ذكرت وكالة دمير أوران الخاصة للأنباء، أن شخصين قتلا في انفجار سيارة، اليوم، في منطقة ريحانلي بجنوب تركيا قرب الحدود مع سوريا.

وقالت الوكالة إن السلطات تحقق في سبب الانفجار، فيما وصلت سيارات الشرطة إلى المكان، وهرعت فرق الإسعاف للتعامل مع الواقعة.