قتل ثلاثة سوريين اليوم الجمعة في انفجار سيارتهم في مدينة الريحانية الحدودية مع سوريا في اقليم هاتاي. وقالت مصادر إن السيارة انفجرت بسبب قنبلة قتل على اثرها الثلاثة الاشخاص السوريين كانوا على متنها. وكان الرئيس التركي قال ان الانفجار ناتج عن عمل ارهابي خلال الواقع الحاصل. وقال شهود بعد التعرف على هوية الاشخاص سيتضح ما اذا كانوا ينقلون القنبلة او انفجرت بهم ام انهم كانوا مستهدفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مقتل 3 أشخاص جراء انفجار سيارة قرب الحدود التركية السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.