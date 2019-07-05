شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة التونسية يمنع النقاب في المؤسسات العامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (تونس) قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم (الجمعة)، منع النقاب في المؤسسات العامة 'لدواع أمنية"، وفقاً لما أفادت به رئاسة الحكومة لوكالة فرانس برس. قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم (الجمعة)، منع النقاب في المؤسسات العامة 'لدواع أمنية"، وفقاً لما أفادت به رئاسة الحكومة لوكالة فرانس برس. ووقع الشاهد على منشور حكومي يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع امنية، وفقاً لذات المصدر.



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