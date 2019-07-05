شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قتلى بانفجار على الحدود التركية السورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (أنقرة) قُتل ثلاثة أشخاص اليوم (الجمعة) بانفجار سيارة مفخخة في مدينة الريحانية التركية قرب الحدود مع سورية، وفق ما أفادت وكالة «الأناضول» للأنباء. قُتل ثلاثة أشخاص اليوم (الجمعة) بانفجار سيارة مفخخة في مدينة الريحانية التركية قرب الحدود مع سورية، وفق ما أفادت وكالة «الأناضول» للأنباء. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للصحفيين، إن النتائج الأولية تشير إلى أن الانفجار ربما يتصل بالإرهاب. فيما ذكرت مصادر أمنية أن القتلى هم من الجنسية السورية.



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