شكرا لقرائتكم بيدرسون: اللجنة الدستورية ستكون باباً للتسوية للأزمة السورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، إن اللجنة الدستورية ستكون بابا للتسوية للأزمة السورية، مشيرا إلى أن الوضع في إدلب ليس سهلا، والتعاون مع روسيا وتركيا ضروري.
وأشار بيدرسون إلى أنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى دمشق، وآمل التوصل إلى قرارات مهمة.
وقال: يسرني أننا اقتربنا جدا في المواقف مع روسيا حول سوريا، مشيرا إلى أن الصراع في سوريا الممتد منذ 8 سنوات قسّم المجتمع.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، قد دعا لتجنب سيناريو "لا حرب لا سلام" في سوريا بسبب الصراع المستمر منذ سنوات.
وقال بيدرسون في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية اليوم الخميس، إنه يجب تجنب السيناريو، ومن الأفضل تجميد المصادمات المسلحة وتعزيز العملية السياسية.
وأضاف بيدرسون أن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة سوريا استقلاليتها وسلامتها الإقليمية، مؤكدًا أن القرار 2254 يحتوي على جميع العناصر اللازمة لهذا الغرض.
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