بو عاصي شارك في مؤتمر الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي في تصريح له عقب مشاركته في المؤتمر الصحافي الذي دعا اليه الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة، في فندق le Gray، إلى أنه "قلما خفقت روحي فرحا كما تخفق عند لقائي بـ"طوما"، فاطمة ابنة 8 سنوات ونصف كما تصر على التحديد، مزيج طاهر من الذكاء وخفة الظل والتهذيب والثقة بالنفس وشاء القدر ان تكون ضريرة وشاءت هي واهلها ومؤسسة الهادي - المبرات ان تكون انسانة مفعمة بارادة الحياة وفرح الطفولة "طوما" من قلبي بحبك، رفيقك بيار بو عاصي".
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