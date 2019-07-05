فنيانوس بحث في استراتجية تنفيذية كاملة للنقل مع مدير عام مصلحة سكك الحديد

ترأس وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس إجتماعا موسعاً في الوزارة اليوم، ضم مستشار رئيس الحكومة فادي فواز، المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، المدير العام للطرق والمباني طانيوس بولس، جمعية TRACS ، شركة خوري، شركة جيكوم في حضور مدير مكتب الوزير شكيب خوري.
وتداول المجتمعون بالخطط المعدة للنقل العام في لبنان من قبل المراجع المختصة لا سيما منها، مشروع النقل العام للركاب في بيروت الكبرى واستحداث نظام للنقل السريع الذي أقر مؤخراً في المجلس النيابي. واكد فنيانوس حرصه على ضرورة اشراك كافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص في مجال النقل، لإنجاح المشاريع المعنية لتكون متكاملة وعصرية للنقل البري والبحري والجوي تتضمن إستراتجية تنفيذية. لافتا الى عقد اجتماعات دورية لهذه الغاية.
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