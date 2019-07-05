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الحسن بحثت مع الوزيرة الاسترالية اللبنانية الأصل الاوضاع في لبنان والمنطقة

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بحثت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ مع الوزيرة الاسترالية من أصل ​لبنان​ي عن ​حكومة​ فيكتوريا مارلين كيروز، الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وكان عرض للوضع الاقليمي وكانت مناسبة للبحث في وضع الجالية اللبنانية في ​أستراليا​ والدور الذي تؤديه على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاكاديمية لجهة تبوؤ عدد من الاوستراليين من اصل لبناني مراكز متقدمة في مفاصل ​الدولة​ الاساسية للحكومات الفيدرالية.

واطلعت الوزيرة الاسترالية من الحسن على "الدور الذي يجب ان تضطلع به ​المرأة​ في ​الحياة​ السياسية اللبنانية وقدرتها على إثبات وجودها بعدما سجلت انجازات بكفاياتها العلمية والمعرفية على كل المستويات".

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