بحثت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن مع الوزيرة الاسترالية من أصل لبناني عن حكومة فيكتوريا مارلين كيروز، الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وكان عرض للوضع الاقليمي وكانت مناسبة للبحث في وضع الجالية اللبنانية في أستراليا والدور الذي تؤديه على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاكاديمية لجهة تبوؤ عدد من الاوستراليين من اصل لبناني مراكز متقدمة في مفاصل الدولة الاساسية للحكومات الفيدرالية.
واطلعت الوزيرة الاسترالية من الحسن على "الدور الذي يجب ان تضطلع به المرأة في الحياة السياسية اللبنانية وقدرتها على إثبات وجودها بعدما سجلت انجازات بكفاياتها العلمية والمعرفية على كل المستويات".
كانت هذه تفاصيل خبر الحسن بحثت مع الوزيرة الاسترالية اللبنانية الأصل الاوضاع في لبنان والمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.