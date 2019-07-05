قوى الأمن: توقيف مطلوب بحقه 9 ملاحقات عدلية وقضائية

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "بتاريخ 2/7/2019، ونتيجة لأعمال الرصد والتعقب، قامت قوة من المجموعة الخاصة في وحدة ​الشرطة القضائية​ بالتنسيق مع ​مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية​ وحماية ​الملكية الفكرية​ بنصب كمين محكم في محلة ​ميروبا​ نتج عنه توقيف المدعو: ر. س. (مواليد عام 1972، لبناني) على متن ​سيارة​ مستأجرة نوع "هيوندايi 10"، وهو مطلوب للقضاء بموجب /9/ ملاحقات عدلية وقضائية بجرائم سرقة سيارات وترويج ​عملة مزيفة​ واحتيال وانتحال صفة وسرقة. أودع المكتب المذكور، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة ​القضاء​ المختص".

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