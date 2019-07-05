وهاب: الخوف من تحويل جريمة قبرشمون للمجلس العدلي يدين المحرضين على الجريمة

اعتبر رئيس حزب التوحيد العربي ​وئام وهاب​، ان "ما يصدر من مواقف عن البعض هو تحدي للدم والشهداء"، مشيرا الى "ان فليذهبوا للتصويت داخل ​مجلس الوزراء​ لتحويل القضية على ​المجلس العدلي​، ونحن نخضع للتصويت اذا قررت الاكثرية ان لا تحول الجريمة الى المجلس العدلي".

وشدّد وهاب من الرملية خلال تشييع رامي سلمان، ان "رفض تحويل الجريمة الى المجلس العدلي يدين المحرضين على الجريمة، ويثبت ان العملية كانت فعلا مدبرة وتسعى لاغتيال الوزير،" واكّد "ان لا حل الا بتسليم المطلوبين، ولا يجوز التحجج بموضوع تسليم السوقي، لان تلك الحادثة مختلفة ونتجت عن ​اشتباك مسلح​ وليس عملية اغتيال" لافتا الى "ان وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ لديه معطيات من ​الاجهزة الامنية​ وعلى هذا الاساس ادلى برأيه في حادثة ​قبرشمون​."