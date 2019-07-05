المحامية روى سليمان بدأت حملة دفاعا عن حقوق النساء بالسباحة بالبوركيني

بدأت المحامية روى سليمان حملة دفاعا عن حقوق النساء ب​السباحة​ بالـ"بوركيني"، مشيرةً الى أنه "نجد أنفسنا في الـ2019 مجبرين على الدفاع عن حقوقنا الاساسية كالحقّ في المعتقد"، لافتة الى أن ​العنصرية​ آفة مرفوضة بكل اشكالها.

دوفي حديث إذاعي لها، أشارت سليمان الى أن "منع الامرأة المحجّبة من السباحة فقط لأنها ترتدي "​البوركيني​" شكل من أشكال العنصرية، لا سيما وأن بعض النساء دفعن اشتراكات في منتجعات سياحيّة ليتمّ منعهنّ بعد ذلك من السباحة بالـ"بوركيني".

وأكدت أن "منع البوركيني حصل في عدّة منتجعات، ولهذا السبب أطلقنا الحملة، وبالرغم من أن بعض المنتجعات منحنا استثناءات لموكلينا القانونيين لكننا سنتابع في الحملة لان الملف ليس ملفا شخصيا بل هو قضيّة عنصرية يجب الوقوف بوجهها.

ودعت سليمان النساء الى المطالبة بحقوقهنّ، مشددةً على أن "​الدستور​ يضمن حرياتنا. و​المرأة​ المحجبة غير منتقصة الحقوق، والحجاب والبوركيني لا يحددانها فهي ذات ابعاد انسانية أعمق وهي مدعاة فخر ".

ورأت أن هذه المعركة معركة النساء غير المحجبات قبل المحجبات.