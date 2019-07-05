قائد القطاع الغربي لليونيفيل زار مقر إتحاد بلديات القلعة في سراي تبنين

زار قائد القطاع الغربي لـ"​اليونيفيل​" الجنرال الايطالي ​برونو بيشوتا​ رئيس ​اتحاد بلديات القلعة​ الاستاذ ​نبيل فواز​ في مقر الإتحاد في سراي ​تبنين​ واجتمع برؤساء البلديات ضمن إطار اللقاءات التي تهدف الى تمتين العلاقة بين اليونيفيل والسلطات المحلية والى زيادة التعاون المثمر فيما بينهما.

وأشاد فواز بـ"دور ​الكتيبة الإيطالية​ الريادي والتعاون الوثيق مع ​الجيش اللبناني​ في سبيل تحقيق الامن والاستقرار في ​جنوب لبنان​" ثم شكر الجنرال بيشوتا على "دعمه لبلديات ​الجنوب​ عموما ولبلديات الاتحاد خصوصا ونوه بالمشاريع العديدة التي ينفذها مكتب التعاون المدني العسكري التابع للواء الايطالي "اوسطا" لفائدة السكان المحليين وابناء المنطقة".

بدوره، شكر الحنرال بيشوتا فواز على الإستقبال، مشدداً على أهمية دعم السلطات المحلية والأهالي في سبيل إنجاح مهمة "اليونيفيل".